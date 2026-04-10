Ministr Klempíř by si měl nastudovat Spalující rivalitu
Zjistil by, jak ohromný efekt může mít státní podpora uměleckého díla s queer tematikou
Když jsem se loni v prosinci ptala kanadské spisovatelky Rachel Reid na to, jak její život změnil úspěch seriálu Spalující rivalita natočený podle její knižní předlohy, vedle očekávaných dopadů zmínila i jeden překvapivý. Náhlou slávu či pozvánky na knižní festivaly doplnil telefonát od předního světového experta na Parkinsonovu chorobu, jež byla autorce před třemi lety diagnostikována.
„To je jedna z nejúžasnějších věcí, které moje psaní přineslo,“ řekla Reid během rozhovoru, který vedla přes Zoom ze své pracovny doma v Bedfordu na východě Kanady. Posun to byl značný: její neurolog se na tuto nemoc nespecializuje a čekací listiny ke specialistům jsou dlouhé.
Fakt, že je třeba se celosvětově proslavit, aby člověk získal špičkovou zdravotní péči, je samozřejmě poněkud hořkosladký. Tento text ovšem nebude analyzovat úskalí kanadského zdravotnictví.
Jeho smyslem je spíše ukázat další souvislosti k nedávným komentářům ministra kultury o státní podpoře filmů o queer komunitě.
