Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
V pasti pohlaví26. 9. 20253 minuty

Jak feminismus (ne)ukončila jeho chodící reklama

Erika Kirk se snaží pokračovat v díle svého manžela. A popírá při tom samu sebe

Silvie Lauder

Vdova po zastřeleném MAGA aktivistovi Charliem Kirkovi převzala vedení organizace Turning Point a pronesla projev, kterým prý „ukončila existenci feministického hnutí“. Tak alespoň proslov Eriky Kirk pronesený na akci připomínající Kirkův život zarámoval na síti X americký katolický aktivista Taylor Marshall.

Pojďme si tedy připomenout, kdo a za jakých okolností zde údajně ukončil feminismus. Byla to nově jmenovaná ředitelka politické organizace, která přednesla řeč na veřejné akci na stadionu v Arizoně před publikem čítajícím devadesát tisíc lidí. Copak celoživotní katolička Erika nečetla u svatého Pavla, že „ženy ve shromáždění mlčí“? Zřejmě nikoli.

Je také držitelkou několika titulů z několika univerzit, kde studovala politologii a mezinárodní vztahy, mezi nimi je dokonce doktorát. Ukončování feminismu by tedy měla zahájit tím, že ukončí veřejné vystupování, které ženám nepřísluší, a uchýlí se do soukromí svého domova. Doma shromáždí všechny své diplomy a vrátí je. Disertační práci doporučujeme raději rovnou spálit. S ročním synem a tříletou dcerou by beztak měla být doma, protože děti mají být s matkou. Zejména takto malé.

A přibalí k nim také trofeje z doby, kdy hrála různé sporty za univerzitní týmy, basketbal dokonce závodně. Soutěživost a sportování však v ženách posiluje maskulinní vlastnosti a snižuje jejich jemnost a křehkost, což následně ohrožuje jejich plodnost a poddajnost vůči manželům. Jako další krok lze očekávat uzavření všech firem, které vlastní a řídí, například oděvní značku Proclaim, konec podcastu, který moderuje, a dalších byznysových i mediálních aktivit.

