0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Psychologická poradna26. 9. 20252 minuty

Když mě neposlechneš, zavolám tátu

Je tento postup při výchově správný, co při něm hrozí?

Iveta Tanoczká
,
Denník N

Všimla jsem si u našich rodinných přátel, že když jejich malý syn vyvádí, matka používá argument, že má poslouchat, jinak zavolá tátu. Jakoby ona byla tou dobrou policajtkou a manžel zlým policajtem. Nechci se jim míchat do výchovy, ale tento postup se mi zdá nesprávný a zajímá mne, jestli opravu je. Co hrozí a naopak – kdy je v pořádku „hrozbu“ druhým rodičem použít?

Janka, 33 let

Odpovídá psycholožka Jana Ashford

↓ INZERCE

Milá Janko,

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články