Andrew Tate odletěl za trumpovskou svobodou

Na otázku, co bude po Trumpově triumfu následovat, Tate odpověděl: „Zamítnutí mého případu.“ Kupodivu nepoužil plurál, přestože „případů“ má vícero, a navíc hned ve třech zemích. Rovněž nevysvětlil, jak přesně se to stane, ale nakonec to bylo vcelku jedno. Jak jsme v listopadu 2024 tušili a od 20. ledna 2025 si to potvrzujeme, dosavadní pravidla přestávají platit a nastává nová éra, v níž bude spravedlnost vypadat jinak než v minulosti. Cestou ke svobodě nebude prokázaná nevina, ale loajalita k mocným.