Uprchlická krize

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Německo ustálo uprchlickou vlnu, její příčiny ale řešit neumí
Polská a maďarská vláda využívají epidemii po svém
Sněmovna se chystá na souboj o bytí a nebytí zdejších neziskovek
Sýrie odmítla plán Andreje Babiše na stavbu sirotčince poblíž Damašku
Turecko mění svůj přístup k syrským uprchlíkům a tlačí na Evropu
Radikálové zažili historický úspěch, ostatní si aspoň oddechli
Němci díky své televizi lépe poznali politiku na vrcholu uprchlické krize
Salvinimu a jiným populistům krize ve Středozemním moři vyhovuje
Lidovecká europoslankyně hlásí, že v Řecku našla sirotky, které by Česko mohlo přijmout
Příchod půl milionu uprchlíků a nárůst násilí mezi kriminálními gangy otřásá švédskou politikou
Počet Afričanů, kteří se vydávají přes Saharu směrem na sever, prudce klesá