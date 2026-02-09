Přestalo už hovno kouřit? Samobůh Klíma se dočkal sebraných spisů
Nakladatelství Torst po třiceti letech dokončilo unikátní projekt, jaký v naší literatuře nemá obdoby
„Klíma je pro mne hrou, a to nádhernou,“ prohlásila v roce 1996 francouzská editorka Erika Abrams, když vyšel první svazek Sebraných spisů Ladislava Klímy. Jejího životního díla věnovaného tvorbě českého spisovatele, dramatika a především „vesele chmurného filosofa“ – jak jej charakterizoval Karel Čapek. Nyní se tato hra uzavřela. Šestisvazkové spisy měly vyjít během šesti let, nakonec se proces protáhl na pětinásobek. Ale stálo to za to: nakladatelství Torst dokončilo projekt, který v české literatuře nemá obdoby.
Ladislav Klíma (1878–1928) byl už za života kultovní postavou. Pro rakouské mocnářství kvůli svému volnomyšlenkářství nepřijatelnou, pro první republiku trpěnou s pozdvihnutým obočím. Komunisté filozofa označujícího sebe sama za „samoboha“ pochopitelně nesnášeli a na sklonku šedesátých let povolili vydat jen jeho knihu Vteřiny věčnosti. Navíc zásadně textově uhlazenou, jak se po revoluci ukázalo. Náš současný vztah k Ladislavovi Klímovi pak nejlépe ilustruje právě vydávání jeho spisů, jejichž poslední, více než tisícistránkový svazek věnovaný dramatickým textům je uvozen autorovým citátem: „Jednou i hovno přestane kouřit.“
Havlova dotace
O jménu Ladislav Klíma se Erika Abrams narozená v americkém Pittsburghu poprvé dozvěděla v roce 1971, kdy v Paříži začala studovat slovanské jazyky a literaturu. Československo poprvé navštívila o dva roky později a ještě před pádem železné opony se věnovala francouzským překladům filozofa Jana Patočky. Prokázala přitom pečlivost, kvůli které se na ni po revoluci obrátil pražský Torst, aby stejně precizně zpracovala Klímu.
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