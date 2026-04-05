Orbán je zrádcem Evropy. Co když opět vyhraje?
Výsledek klíčových maďarských voleb nás může bolet. Nebo otevřít příjemnější vyhlídky
Viktor Orbán je úspěšný muž a v Maďarsku vládne už dvacet let, z toho šestnáct let v kuse. Během té doby velmi zbohatl, a přestože se o jeho zkorumpovanosti vyprávějí legendy, doma se dosud neměl čeho obávat. Policii, soudy, vlivná média a různé kontrolní mechanismy ovládá, nebo je odstavil na vedlejší kolej podobně, jako to praktikují autoritáři v ruské sféře vlivu, jimiž se ostatně inspiruje. Slávu si získal i bojem proti liberálům, ochotou ignorovat unijní pravidla a tím, že vyděračským využitím členství v Evropské unii udělal z periferního a ekonomicky bezvýznamného Maďarska vlivného hráče trumpovsko-putinovské turbulentní doby.
Jediné, čeho se teď Orbán bojí, jsou domácí parlamentní volby, jimž sice už řadu let chybí kvůli jeho obrovské mediální a propagandistické převaze nad konkurenty férovost, které však zůstávají svobodné. Ty nejbližší se konají druhý dubnový víkend. Co se stane, pokud je Orbán opět – už pošesté – vyhraje a bude ve své spanilé autoritářské a protievropské jízdě pokračovat? Pokrčení ramen, že se tím prostě jeho už tak dlouhá premiérská šňůra, na niž jsou už všichni zvyklí, jen protáhne o další čtyři roky a že jde vlastně o záležitost samotných Maďarů, tady neobstojí. V sázce je totiž hodně i pro jiné státy.
Celá Evropská unie s napětím očekává, zda v jedné z členských zemí zůstane u moci otevřený sabotér unijní solidarity s bránící se Ukrajinou, který – jak jsme se nedávno dozvěděli – předává důvěrné informace ze společných jednání rovnou ruskému nepříteli.
Z pohledu střední Evropy je to ještě hmatatelnější: pokud Orbán vyhraje další volby, zabetonuje to i politiku jeho obdivovatelů v křeslech slovenského a českého premiéra a zvýší se pravděpodobnost, že česko-slovenský prostor bude pokračovat v cestě k ještě nedávno nepředstavitelnému protizápadnímu politickému obratu, jehož důsledky mohou být bez přehánění osudové.
