Muž, který porazil fotbalovou hydru
5. 4. 20265 minut

Orbán je zrádcem Evropy. Co když opět vyhraje?

Výsledek klíčových maďarských voleb nás může bolet. Nebo otevřít příjemnější vyhlídky

Marek Švehla

Viktor Orbán je úspěšný muž a v Maďarsku vládne už dvacet let, z toho šestnáct let v kuse. Během té doby velmi zbohatl, a přestože se o jeho zkorumpovanosti vyprávějí legendy, doma se dosud neměl čeho obávat. Policii, soudy, vlivná média a různé kontrolní mechanismy ovládá, nebo je odstavil na vedlejší kolej podobně, jako to praktikují autoritáři v ruské sféře vlivu, jimiž se ostatně inspiruje. Slávu si získal i bojem proti liberálům, ochotou ignorovat unijní pravidla a tím, že vyděračským využitím členství v Evropské unii udělal z periferního a ekonomicky bezvýznamného Maďarska vlivného hráče trumpovsko-putinovské turbulentní doby. 

Jediné, čeho se teď Orbán bojí, jsou domácí parlamentní volby, jimž sice už řadu let chybí kvůli jeho obrovské mediální a propagandistické převaze nad konkurenty férovost, které však zůstávají svobodné. Ty nejbližší se konají druhý dubnový víkend. Co se stane, pokud je Orbán opět – už pošesté – vyhraje a bude ve své spanilé autoritářské a protievropské jízdě pokračovat? Pokrčení ramen, že se tím prostě jeho už tak dlouhá premiérská šňůra, na niž jsou už všichni zvyklí, jen protáhne o další čtyři roky a že jde vlastně o záležitost samotných Maďarů, tady neobstojí. V sázce je totiž hodně i pro jiné státy. 

Celá Evropská unie s napětím očekává, zda v jedné z členských zemí zůstane u moci otevřený sabotér unijní solidarity s bránící se Ukrajinou, který – jak jsme se nedávno dozvěděli – předává důvěrné informace ze společných jednání rovnou ruskému nepříteli.

Z pohledu střední Evropy je to ještě hmatatelnější: pokud Orbán vyhraje další volby, zabetonuje to i politiku jeho obdivovatelů v křeslech slovenského a českého premiéra a zvýší se pravděpodobnost, že česko-slovenský prostor bude pokračovat v cestě k ještě nedávno nepředstavitelnému protizápadnímu politickému obratu, jehož důsledky mohou být bez přehánění osudové. 

