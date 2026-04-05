Muž, který porazil fotbalovou hydru
Jak korupčníci přišli o novou cestu ke zlatému dolu ve fotbale
Už do předposledního pondělí letošního března měl expert na očistu fotbalu od korupce Kamil Javůrek dlouhé měsíce pocit, že to už nevydrží a prokousne si ret. „Z různých stran jsem dostával otázky, co budeme jako Fotbalová asociace ČR dělat proti korupci ve fotbale. Rád bych odpověděl, ale co se v zákulisí připravuje, jsem nemohl naznačit ani nejbližším, aby něco neuteklo a celé se to nerozsypalo,“ říká pětačtyřicetiletý muž, který stál na začátku velkého policejního zásahu proti stále rozšířenějšímu fenoménu zmanipulovaných fotbalových zápasů za účelem zisku ze sázek. „Nejhorší mafii jsme zasáhli, tím to ale nekončí.“
Vyhnout se opotřebovanosti
Na pondělí 23. března měl Kamil Javůrek rozhodně jiné plány. Společně s kolegy, hráči a fanoušky fotbalu chtěl ve svátečním oděvu vyrazit do pražského Fora Karlín, aby zde sledoval vyhlášení vítěze ankety Fotbalista roku. O napětí večera, kdy několik dalších favoritů porazil záložník z francouzské ligy Pavel Šulc, sice Javůrek ten den přišel, jiné dobrodružství mu to však vrchovatě vynahradilo.
„Adrenalin pracoval naplno,“ popisuje Javůrek poslední hodiny před tím, než policie druhý den ráno na různých místech po Česku zadržela 32 lidí spojených s fotbalem a obvinila je z podvodů s nelegálními sázkami, úplatkářství a korupce. Javůrek to sledoval na dálku ze své kanceláře v centrále Fotbalové asociace ČR (FAČR), odkud několik let v tichosti vyrážel do terénu po celé zemi, aby při desítkách rozhovorů s hráči, fotbalovými funkcionáři a lidmi pohybujícími se kolem fotbalu co nejlépe pochopil, jak funguje manipulování zápasů přes sázkové kanceláře, a pomohl o tom policii posbírat přesvědčivé důkazy.
