Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura5. 4. 20263 minuty

Když mistři komiksu prodávali mýdlo

Jan H. Vitvar

Po předloni vydaných Českých spotřebních pohádkách badatele Pavla Ryšky máme nyní k dispozici další odbornou studii, která se věnuje historii zdejší manipulace se zákazníky, klidně i předškolního věku. Díky komiksovým specialistům Tomáši Prokůpkovi a Martinu Foretovi tentokrát dochází na umělecký útvar, jemuž se v českých zemích dlouhá desetiletí neříkalo jinak než „obrázkový seriál“.

Autoři mohli s přispěním několika grantů podrobně zmapovat historii českého reklamního komiksu od samých počátků. Nacházejí je v roce 1900, kdy v Humoristických listech vyšel – bohužel anonymní – příspěvek Není pumpa jako pumpa. Panímáma Koudelková se v příběhu o osmi obrázcích zbaví rozbitého čerpadla a místo něj si koupí nové od firmy Ant. Kunz z Hranic na Moravě a konečně si může vyprat. Aktuální kniha je sice v jádru odbornou studií, v níž dojde i na podrobný rozbor rozdílu mezi termíny reklama a propagace, zásluhou bohatého obrazového doprovodu si v ní nicméně najdou své třeba i zájemci o to, čím si za první republiky taky vydělával Josef Lada.

V jeho případě čtyřiadvacetistránkovým sešitkem Nové dobrodružství Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, který si od něj objednal majitel pražského oděvnického velkozávodu Antonín Hořovský: Frantík si v závěru vyprávění u Hořovského koupí nový oblek, který si kvůli Bobešovi zničí pádem do bláta. Pozdější guru českého komiksu Kája Saudek zase v roce 1968 vytvořil sérii reklam pro pražský Aro Cola Club a například Jaroslav Němeček se ještě před Čtyřlístkem zapojil do propagace produktů kosmetického a potravinářského průmyslu, které vystupovaly v jeho prvním komiksu Příhody pana Kramuly.

Více než sto stran knihy, jež se věnuje vztahu komiksu a tiskové reklamy až po dravá devadesátá léta 20. století, tvoří obrazová příloha s výběrem tvorby Františka Voborského, Miroslava Bartáka či Lea Heilbrunna. Posledně jmenovaný patřil k nejvyhledávanějším reklamním tvůrcům první republiky a pracoval pro více než padesát firem včetně ČKD či Bati. Právě on vtáhl do československého prostoru populární figuru z amerických animovaných grotesek kocoura Felixe, který u nás – aniž by to tušil – propagoval dodnes populární bylinný roztok Alpa. Heilbrunn dnes bohužel patří k již zapomenutým jménům naší historie. Českolipský rodák pocházel z německojazyčné židovské rodiny a poslední kresby vytvořil v Terezíně, kam ho nacisté internovali v roce 1942. O dva roky později ho zavraždili v Osvětimi. Je dobře, že i jeho odkaz tato kniha opět připomíná. X

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

