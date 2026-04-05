Album týdne: Robyn a její Sexistential – popová revoluce, která se nebojí spermatu ani pochybností
Není vůbec přehnané tvrdit, že nikdo nepředznamenal a neovlivnil pop 21. století tak moc jako švédská zpěvačka Robyn. Do chytlavých melodií a tanečních beatů vnesla syrově pojednané, deníkově upřímné záznamy všeho, co se jí v životě dělo. Před ní bylo něco takového takřka nemyslitelné a showbyznys si na to musel pár let zvykat, nicméně právě Robyn ukázala směr o generaci mladším tvůrkyním jako Lorde, Billie Eilish nebo Charli XCX, které ji dnes vnímají jako svoji předchůdkyni.
„Písně na tomto albu jsou všechno momentky z mého intimního života,“ prohlásila Robyn o své novince Sexistential v rozhovoru pro týdeník Die Zeit. „Jsou to záznamy myšlenek, které jsem měla, když jsem s někým spala nebo chtěla spát.“ Kuráž Robyn vždy spočívala v tom, že šla až na hranu nepříjemných pocitů a konfrontovala se s nimi. Projevilo se to už v roce 1999, když na desce My Truth zpracovala svůj zážitek potratu – pro mezinárodní management RCA Records to byla tak silná káva, že zamítl vydání alba na americkém trhu. Robyn poté začala nahrávat jako nezávislá umělkyně a nakonec se s vizí nesentimentálního popu prosadila. Průlom představoval singl Dancing On My Own. Skladba zachycující porozchodová muka se stala symbolickou bojovou písní celé jedné generace prožívající opakované rozpady vztahů a nejistoty milostného života na seznamovacích aplikacích.
Sexistential v tomto ohledu otevírá další kapitolu. Opět tu jsou balady zlomeného srdce, euforické momenty prvních pocitů zamilovanosti (Dopamine), extrémně chytlavá óda na sex po telefonu (Talk to Me), ale zpěvačka tu líčí také zkušenost s asistovanou reprodukcí nebo jaké to je být popovou hvězdou a současně matkou samoživitelkou. Tak jako v případě bolestí lásky i tady dochází k tomu, že na nic z toho, co jí mateřství přináší, se nedá bezezbytku připravit, natož to mít plně pod kontrolou.
Probleskuje tu i zážitek z kliniky, když se jí doktorka zeptala, kdo by podle ní byl ideálním dárcem spermatu. „No, z Adama Drivera mi vždycky trochu stál,“ rapuje do minimalistického beatu v titulní skladbě Sexistential a pokračuje: „Moje tělo je vesmírná loď s vaječníky na hyperpohon. Mezi mými stehny existuje celý vesmír. Mám ale dostatečně pevnou vůli a vytrvalost na to, abych tuhle plavbu dokončila?“
