UDÁLOST TÝDNE: Sirotek Bond má nové rodiče. Rozhodovat o něm bude Amazon

Ve vzduchu je tak otázka, co Amazon s Bondem provede? Jeff Bezos se hned spěchal zeptat uživatelů sítě X, koho by si vybrali jako příštího 007. Amazon se pravděpodobně bude chtít co nejrychleji pohnout z místa a pustit se do dalšího filmu. U něj to ale skončit nemusí. Pokud bude následovat příkladu Disney a Hvězdných válek poté, co je studio koupilo od George Lucase, rozroste se Bondův svět o další seriály a filmy, v nichž už nemusí být agent hlavní postavou. Vzniknout by tak mohly projekty o slavných bondovských zloduších či M. Jak ale zároveň ukazují Hvězdné války, snaha o rychlý a větší zisk může na značce napáchat zásadní škody. V tuhle chvíli jde nicméně jen o spekulace. Jestli se noví rodiče zachovají k sirotkovi s láskou, nebo macešsky, se teprve uvidí.