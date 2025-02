Respekt/Despekt

despekt Sexismus Marka Bendy

Celoživotní poslanec Marek Benda (ODS) se v rozhovoru pro Hospodářské noviny vysmál kolegyním, které si stěžují, že současné zasedání sněmovny nejde skloubit s rodinným životem, a nebudou už proto kandidovat. Podle něj je to jen alibi pro to, že se jim nechce pracovat. To, že ve 200členém sboru je pouze 50 žen a české politice dominují stárnoucí muži, je naopak podle Bendy zcela v pořádku.