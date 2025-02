Naučit se žít vedle nepřátelské Ameriky

Evropská unie se minulý týden probudila do jiné reality. Spojenectví s USA, tedy základní pilíř politiky posledních osmdesáti let, přestal existovat. Samozřejmě dokumenty, ve kterých je zakotven, nikdo neanuloval, v praxi už ale nefunguje. Pokud by fungoval, zajímal by se americký prezident před svým jednáním s Vladimirem Putinem o ukončení ruské války proti Ukrajině o názor svých evropských spojenců. Putin přece i jim vyhlásil nepřátelství stvrzené výhrůžkami jaderným útokem na evropská města.