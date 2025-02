Druhý domov

Právě tahle švýcarská zkušenost mi běžela hlavou, když mi moje postgraduální studentka Tatiana smutně vyprávěla o své zatím marné snaze získat české občanství. Nově schválený zákon Lex Ukrajina VII může teď její naděje pohřbít definitivně. Tatiana přišla do Prahy z Moskvy před deseti lety jako čerstvá maturantka a vysokoškolský diplom získala na Vysoké škole chemicko-technologické. Nešlo jí však nikdy jen o vlastní úspěchy. Velmi rychle se zapojila do pomoci ostatním studentům. Připravuje mimo jiné středoškoláky na mezinárodní chemickou olympiádu a jde jí to skvěle i proto, že se během pár let naučila česky tak dobře, že dnes prakticky nepoznáte, jestli před vámi stojí rodilá mluvčí, nebo ne. Navíc poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, se Tatiana od ruské agrese otevřeně distancovala a přispívá i do sbírek na podporu ukrajinské strany.