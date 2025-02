Prosincový den na nejmenovaném místě

Do místnosti proniká prosklenou stěnou ranní sluníčko. „Tak děvčata, jdeme na to! Natáhneme nožku, levou, pravou – střídáme! Super! Všichni cvičíme! Ještě kousek výš! Chlapci – go on! To je ono. A teď míč – předáváme pěkně dokola!“