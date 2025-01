Události v kultuře

Nedávno jsem na tomto místě psala, že se herečka Demi Moore ukázala jako zkušená hollywoodská „veteránka“, když svou řeč po zisku Zlatého glóbu bravurně začlenila do oscarové kampaně. A zvýšila tak šance nejen na (svou vůbec první) nominaci, ale i na vítězství. Její proslov o producentech, kteří ji zavřeli do popcornového ghetta a vzali naději, že by mohla být brána jako herečka vážně, se prolnul s voláním po větším uznání pro ženy v Hollywoodu a jejich vymaňování se ze všemožných stereotypů a nároků.