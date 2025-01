Trump a jeho technoparta

Šéf gigantu Meta Mark Zuckerberg se obává regulace a ocenil by, kdyby byl jeho největší konkurent, čínský TikTok, zakázán. Elon Musk (SpaceX, Tesla, Twitter, xAI, Starlink) má zájem o vládní zakázky a o politiku nakloněnou jeho dalším firmám. Apple pod vedením Tima Cooka by se rád vyhnul clům a jsou pro něj klíčové dobré vztahy s Čínou, kde vyrábí většinu svých zařízení. Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin, AWS) má stejně jako Musk vesmírné ambice a jeho firmy se mohou ucházet o další vládní zakázky. Alphabet zastoupený ředitelem Sundarem Pichaiem a zakladatelem Sergeyem Brinem zase čelí hrozbě nuceného rozdělení na několik firem. Sam Altman z OpenAI chce mít vliv na regulaci vývoje umělé inteligence a usiluje o to, aby obavy z ohrožení národní bezpečnosti neohrozily miliardy pro jeho firmu ze zemí Blízkého východu.