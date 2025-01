Trumpův týden zázraků

Trump se potom přemístil do Oválné pracovny Bílého domu, kde podepisoval za účasti novinářů dál. U toho vedl se zástupci médií nevázanou rozpravu. Když padl dotaz, zda mu exprezident Biden zanechal tradiční dopis na rozloučenou, nedokázal si vzpomenout a začal dopis hledat v zásuvce stolu. Našel ho, poděkoval novináři za připomenutí s tím, že Bidenův dopis „tam takhle mohl ležet bez povšimnutí celé měsíce“. Už už to vypadalo, že obálku roztrhne a přečte vzkaz nahlas před novináři. Pak se ale ovládl a čtení odložil do soukromí.