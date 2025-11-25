Symbolická bitva o Téryho chatu. Politika proniká i do slovenských hor
Výprava na legendu Vysokých Tater, kde výměnu chataře sledovala celá země
K Téryho chatě ve Vysokých Tatrách se dá dostat jedině pěšky. Turisté k ní obvykle vyrážejí ze Smokovce, lázeňského městečka na úpatí největších slovenských hor, odkud vystoupají přes horské středisko Hrebienok až k Zamkovského chatě, nad níž stezka opouští pásmo lesa a vstupuje na pusté území skal a balvanů.
Závěrečná etapa zhruba čtyřhodinové túry vedoucí strmým kamenitým srázem je namáhavá, ale kdo se vyškrábe až do nadmořské výšky dvou tisíc metrů, odmění ho působivý pohled: více než sto let stará chata stojí na skalnaté planině mezi horskými plesy, nad nimiž se z jedné strany vypíná Lomnický a z druhé Ledový štít. Na začátku listopadu leží všude kolem první sníh a odpoledne při západu slunce je tu ticho. Poklidná atmosféra panuje i uvnitř chaty, z přenosného reproduktoru se line tlumená hudba a v jídelně u dřevěných stolů sedí asi deset výletníků, kteří tu dnes budou nocovat.
Klid je to však jen zdánlivý. Téryho chata je v posledních dvou měsících dějištěm sporu, který hýbe nejen Tatrami, ale celým Slovenskem. Před pár dny tu musel skončit známý chatař Peter Michalka, který zde působil jedenáct let, a části široké komunity milovníků hor se to nelíbí. Vadí jim, že hlavní vlastník objektu, Klub slovenských turistů, neprodloužil ostřílenému chataři smlouvu a na jeho místo dosadil nezkušeného člověka z vlastních řad, jenž poté chod ubytovny svěřil rovněž nezkušené třiadvacetileté ženě. Klub rozhodnutí zdůvodňuje snahou o modernizaci, kterou prý chatař odmítal.
Výměna jednoho správce se může jevit jako poměrně banální věc, která je soukromou věcí majitele, ale má širší souvislosti. Slavné tatranské chaty, které dodnes zásobují horští nosiči, na Slovensku představují něco jako veřejné instituce a příchod nového chataře je bedlivě sledovanou událostí. Aktuální výměna se navíc odehrává za vlády Roberta Fica, během níž sílí polarizace slovenské společnosti. Politika zasahuje do stále více oblastí života a mezi milovníky horských chat panuje přesvědčení, že teď dorazila i sem.
