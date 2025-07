Film týdne: Dobrodružství z vietnamské tržnice je dramatem o dospívání i pohledem do uzavřené komunity

Autor sám sebe popisuje jako pragmatika a také volba tématu jeho prvotiny je do jisté míry pragmatická. Ví, že je u nás momentálně Vietnam in, a přitom tu zatím nevznikl celovečerní film, který by vypovídal o zkušenosti Vietnamců. Téma zvedl s předpokladem, že by takový film mohl zajímat jak vietnamské, tak české publikum. Zesílenou autenticitu slibuje to, že Duong vypráví částečně příběh vlastního dětství z tržnice, kde jeho otec prodával džíny.