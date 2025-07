Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Astronomové zahájili sledování nově objeveného neznámého tělesa s provizorním názvem A11p13Z, které rychlostí 245 tisíc kilometrů za hodinu míří do vnitřní části Sluneční soustavy a podle velké rychlosti a přímé dráhy by mohlo jít o mezihvězdný objekt – teprve třetí v zapsané lidské historii –, který k nám přicestoval z dálek hlubokého vesmíru. Nebe nad Českem rozzářila svítící oblaka. Slavnostní poutní mší vyvrcholily tradiční Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zdravá, vnímavá a odolná společnost nemůže stát pouze na tom, že každý dělá své povolání, za které dostává zaplaceno. Aby lidé stáli na straně dobra a bránili zlu v jakékoli podobě, musejí nasadit sebe sama se srdcem schopným milovat druhé, řekl během velehradského kázání plzeňský biskup Tomáš Holub. Vysláním 728 dronů, sedmi střel s plochou dráhou letu a šesti hypersonických raket během jediné noci uspořádalo Rusko největší útok na ukrajinská města od začátku své už více než tříleté agrese. V Americe zemřel československý rodák židovského původu Yankele Jacob Gross (96), jeden z posledních přeživších pekla Osvětimi. Přes usilovné vyšetřování se stále nepodařilo odhalit příčinu rozsáhlého výpadku rozvodné sítě, který minulý týden náhle připravil o elektřinu jeden milion lidí – šestinu všech odběratelů na území Česka. BIS ve své výroční zprávě upozornila občany, že na českém území ve velkém operují agenti ruských zpravodajských služeb a pokoušejí se o sabotážní akce. Rok 2024 patřil v bezpečnostní oblasti k těm nejnáročnějším v novodobé historii ČR, přesto si troufnu tvrdit, že jsme jako země a i jako občané obstáli na výbornou, glosoval zprávu šéf BIS Michal Koudelka. Ministr vnitra Vít Rakušan oznámil, že na systémy jeho úřadu zaútočili hackeři napojení možná na cizí mocnost, ale jejich snaha ukrást citlivá data nebyla úspěšná. Město Veselí nad Moravou se po dvou letech příprav pustilo do gigantického projektu změnit vysazením pěti tisíc původních stromů a tří tisíc keřů kvalitu krajiny ve svém okolí: vrátit do ní stín, schopnost zadržovat vodu a dát i ne-lidským živočichům šanci na přirozený pohyb. Astronautům na palubě Mezinárodní vesmírné stanice se krátce ukázal rudý skřítek – obtížně zachytitelný nadoblačný výboj vázaný na bouřky s vysokou elektrickou aktivitou. Čekáme na letošní podzimní volby, ale pokud nám tyto volby ukradnou, pokud bude jasné, že ve volbách není možné změnit směřování naší země, pak je evidentní, že nazrál čas pro čtvrtý domácí odboj, citovala média z projevu, v němž instruktor střelby z dlouhých palných zbraní na táborech antisystémového spolku Svatopluk a zároveň lídr komunistické předvolební koalice Stačilo! pro Královéhradecký kraj Michal Klusáček nastínil stoupencům strategii pro případ prohry v letošních parlamentních volbách; když policie začala jeho slova šetřit jako možnou výzvu k puči, Klusáček prohlásil, že byla míněna přesně naopak – „jako výzva k respektování výsledků voleb“. V Táboře byl zadržen a převezen do nemocnice občan středního věku, který běhal nahý ulicemi a občas tloukl hlavou do zdi náhodně vybraného domu; zasahující strážníci později vypověděli, že s nimi zoufalý člověk komunikoval, ale vůbec netušil, co se to kolem něj děje. V rakouských Alpách napadlo 80 centimetrů sněhu a meteorologové vyzvali i české výletníky k velké opatrnosti a pečlivému sledování předpovědi počasí.