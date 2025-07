Respekt/Despekt

respekt Konec na vrcholu

Nick Cave, Mika, Iggy Pop, Norah Jones, Kygo, Imagine Dragons nebo Jessie J. To je jen zlomek hudebníků, kteří do Česka zavítali v rámci festivalu Colours of Ostrava. Jeho dlouholetá šéfka Zlata Holušová před začátkem letošního ročníku oznámila, že letošní 22. ročník bude jejím posledním ve vedení akce. V dalších letech si ji Holušová chce, jak sama řekla, užít „bez stresu a napětí“.