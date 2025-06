Výstava týdne: František Skála umí neustále překvapovat, tentokrát třeba modistickými dutinkami

František Skála by s blížící se únorovou sedmdesátkou už veřejnost teoreticky neměl umělecky ničím překvapit. Jenže to by to nesměl být František Skála. S kurátorem Tomášem Pospiszylem (čerstvě jmenovaným rektorem AVU) pro pražskou Trafo Gallery připravil výstavu Abstractio per naturam, v níž se výjimečně nepředstavuje figurativní tvorbou, netáhne ho to k obvyklému maximalismu, v malířském i sochařském projevu je až překvapivě ztišený a jedinou klasickou „skálovinou“ je tak v expozici užívání přírodních pigmentů, které si sám míchá ze zemitých materiálů přivezených ze svých cest.