Ta radost něčemu přijít na kloub

na novinářské práci je spousta lákavých věcí. Můžete mluvit se zajímavými lidmi. Někdy je to příjemné, někdy je to velmi nepříjemné, ale zajímavé je to vždycky. To samé platí třeba o místech. Je samozřejmě fajn, když článek přečte hodně lidí či na něj chodí pochvalné reakce, jak je to hezky a výstižně napsané. To potěší leckoho.