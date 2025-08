Ranní postřeh Ivana Pilipa: Demokracie nestojí jenom na volbách, ale i na stabilních institucích

Počet pracovních míst v USA se zvýšil o 73 tisíc. Je to slabý výsledek, ale za normálních okolností by vzbudil zájem jen u ekonomických analytiků a pozornost by se vrátila ke clům a dalším rozmarům Trumpovy administrativy. Tentokrát ale tuto zprávu následovala další, mnohem zásadnější – ředitelka Úřadu pro statistiku trhu práce Erika McEntarfer byla odvolána, protože prezident nebyl s výsledkem spokojen, obvinil ji ze zkreslování údajů a ve funkci skončila. Pro dokreslení účelovosti rozhodnutí dodejme, že pár měsíců předtím, kdy byla čísla vyšší, ji Trump za práci veřejně pochválil.