Album týdne: Pulp se vracejí po čtyřiadvacetileté pauze s deskou o nejistotách středního věku

Milostná, bohatě aranžovaná retro balada Tina zase ukazuje Cockerovu mistrovskou schopnost propojit sexuální touhu s kritikou společenského uspořádání. V obojím vidí přítomnost nízkých pudů a nedosažitelnost ženy se kryje s nemožností překonat třídní původ – což byl ostatně hlavní motiv Common People. Nehledě na to, že Tina není jen tak ledajaké dívčí jméno, ale akronym neoliberálního thatcherovského sloganu There Is No Alternative.