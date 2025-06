Pět světových zpráv

Blízký vztah mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a majitelem automobilky Tesla, vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X Elonem Muskem se ve čtvrtek přímo před zraky veřejnosti zhroutil jako domek z karet. Musk začátkem týdne označil stěžejní bod Trumpovy legislativní agendy, zákon na snížení daní a státních výdajů, za odpornou nehoráznost, která zvýší schodek federálního rozpočtu. Trump nejprve mlčel. Ve čtvrtek ale prezident na otázku jednoho z přítomných novinářů řekl, že ho miliardář kritikou zákona o výdajích velmi zklamal. Musk následně na X Trumpa obvinil z nevděčnosti a prohlásil, že bez něj by nevyhrál prezidentské volby. Miliardář dříve pověřený vedením Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE) také uvedl, že by Trumpova celní politika mohla způsobit globální recesi, naznačil, že by podpořil ústavní žalobu na prezidenta, a bez důkazů uvedl, že se Trumpovo jméno objevuje v dosud nezveřejněných spisech týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. A že právě proto je Trump zatím neodtajnil. Trump mezitím na své sociální síti Truth Social napsal, že se Musk zbláznil a že nejsnadnější způsob, jak ušetřit miliardy dolarů ve státním rozpočtu, by bylo zrušit vládní dotace a kontrakty Muskových firem.