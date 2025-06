Pět českých zpráv

Sociální demokraté pod vedením Jany Maláčové půjdou do voleb samostatně. Je to výsledek dlouhodobých šachů a vyjednávání, kdy strana jednala o spolupráci se Stačilo! či se spekulovalo o kandidatuře jejích politiků na kandidátkách Babišova ANO. Podle předsedkyně Maláčové socialisté na svoje kandidátky zařadí nezávislé levicové osobnosti. Je otevřená i spolupráci s Přísahou, pokud by však kandidoval i její předseda Robert Šlachta. Ten uvedl, že do podání kandidátek je vše otevřené. Obě strany mají preference pod pětiprocentním prahem nutným ke vstupu do sněmovny.