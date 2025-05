Na vrcholech Beskyd, Jeseníků a Krkonoš napadlo čtvrt metru nového sněhu. Vstoupila v platnost vyhláška o jednotném vzhledu sanitek. Premiér Petr Fiala jednal v Užhorodu se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem o hospodářských vztazích a další podpoře země bránící se už více než tři roky ruské snaze o dobytí a zotročení. V pražském Rudolfinu byla vystavena kondolenční kniha umožňující zájemcům projevit soustrast nad úmrtím Jiřího Bartošky. S vámi, evropské svině, nemám o čem diskutovat, s Chocholy nemám o čem diskutovat, vy chcete příměří, já chci vaši smrt. Jsme rozdílní a vy, evropské svině, od nás zasloužíte jediné: pomstu, vzkázal Evropanům během své pravidelné show ve státní televizi Rossija-1 vrchní ruský propagandista Vladimir Solovjov, kterého rozhořčila snaha premiérů Velké Británie, Francie, Německa a Polska tlačit Rusko sankcemi k příměří v jeho válce s „Chocholy“, jak současná ruská intelektuální elita nazývá Ukrajince. Začalo druhé kolo přijímaček na střední školy. Čtvrtstoletí existence oslavil zdejší úřad veřejného ochránce práv alias ombudsmana. Noviny přinesly zprávu, že bývalý americký prezident Joe Biden má agresivní formu rakoviny prostaty s metastázami v kostech a jeho stav je vážný. „Nejdražší Joe, jsem srdcem s tebou a s tvojí rodinou a vím, že tvoje síla a houževnatost zvítězí,“ napsala k tomu na sociálních sítích Cindy McCain, manželka Bidenova zesnulého přítele, jednoho z největších amerických hrdinů Johna McCaina, a vyjádřila tak pocity mnohých příznivců a obdivovatelů bývalého prezidenta. Uděláme F-55, to bude velká modernizace, protože bude mít dva motory a F-35 má jen jeden a já nemám rád jednomotoráky, protože když jeden motor odejde, je lepší mít dva, tři nebo čtyři, proto mám rád Boeing 747, ten má čtyři, citoval i zdejší tisk z projevu, ve kterém současný prezident Spojených států amerických Donald Trump během své obchodní cesty po Blízkém východě překvapeným americkým vojákům na základně v Kataru odhalil, že plánuje přestavbu dosavadních lehkých jednomotorových stíhaček na vícemotorové varianty ve stylu dopravních letadel; Trump se pak v katarské řeči mylně pochlubil, že Amerika má ponorky schopné zůstat pod hladinou třicet let bez vynoření, a v pasáži o válečném využití dronů si náhle vzpomněl, že jeho současný ministr dopravy Sean Duffy umí „lézt po stromech nahoru a dolů“. Tomu se říká opravdový dřevorubec, sdělil publiku Trump. Z policejních řad byl kvůli dlouhodobé zdravotní a mentální nezpůsobilosti k výkonu služby propuštěn šéf dopravní policie Jiří Zlý, který si před rokem na výjezdním policejním zasedání přivodil za dosud nevyjasněných okolností těžké zranění hlavy a od té doby je navzdory několika operacím mozku odkázán na neustálou péči odborníků speciálního sanatoria. Pětičlenná letka českých gripenů odletěla chránit vzdušný prostor Islandu. Většina osob, které se v posledních měsících objednávají do naší ambulance, trpí polymorfními stesky dlouhodobého charakteru s ne zcela jasně dohledatelnou vazbou na covid před mnoha lety, vysvětlil přednosta plicní kliniky v Hradci Králové Vladimír Koblížek, proč tamní fakultní nemocnice uzavřela poslední fungující centrum specializované pouze na pacienty s postcovidovým syndromem. Vláda zahájila vyjednávání, aby se Česko stalo dějištěm úvodní etapy některého z příštích ročníků cyklistického závodu Tour de France.