Pět českých zpráv

Z evropského průzkumu ESPAD vyplynulo, že čeští patnáctiletí a šestnáctiletí mají ve srovnání se svými evropskými vrstevníky z 37 zemí nejvíce zkušeností s užíváním marihuany. Konopí jich někdy zkusilo 23,9 procenta. Některou z nelegálních drog vyzkoušelo 24,7 procenta českých mladistvých, rovněž nejvíce ze zkoumaných zemí. Čeští mladí se drží vysoko i co do zkušeností s alkoholem, zaujímají třetí příčku. V posledních letech ale užívání marihuany mezi mladými klesá. Na vrcholu bylo mezi lety 2003–2011, od té doby postupně klesá k hodnotám z přelomu milénia a devadesátých let.