Cédéčko vypálené do paměti

Populární hudba v jejich rodině vyplňovala každičký moment. David Žbirka si vybavuje, jak mu jeho otec Miro Žbirka odmala nahrával mixtapes a vypaloval je na cédéčka. Na každém byla jiná dekáda od padesátých do devadesátých let; od nultých dál už objevoval sám. „Táta mi udělal výběr nejzásadnějších věcí a vytvářel mi tak rozhled o populární hudbě za poslední půlstoletí. Ta cédéčka pak hrála v autě, když jsme jeli někam na dovolenou. Mám takové flashbacky z cest a k tomu hrají Massive Attack, Nirvana nebo Beck,“ vzpomíná David s tím, že kdyby si projížděl rodinné fotoalbum, pravděpodobně by ke každému snímku přiřadil písničku. „Táta v tom byl neuvěřitelně vzorný a systematický.“