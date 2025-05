Album týdne: Týden hudebních divů Lido Pimienty je oslavou našeho společného kulturního dědictví

Podle kolumbijsko-kanadské hudebnice Lido Pimienty se tvůrkyni z karibské oblasti vždy dostane stejného zaškatulkování. „Nezáleží na tom, jaký styl nebo žánr hudby vytvořím, vždycky to zařadí do sekce world music – v obchodech nebo podle algoritmů. Tak proč neudělat něco, co by nikdo nečekal? Proč nenatočit zcela orchestrální desku?“ ptala se před časem a opravdu ji teď natočila. Po synthpopovém elektronickém albu Miss Colombia z roku 2020, které jí vyneslo nominaci na Grammy, nyní vydává novinku La Belleza, kterou natočila za doprovodu Orquesta Filarmónica de Medellín.