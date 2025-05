Událost týdne: Vstřícná Evropa na eurovizi

Může se národní hrdost pojit s queer hrdostí? Jednoduchá odpověď zní, že ano – a že to vůbec není problém. Velmi názorně a radostně to ukázal letošní, už 69. ročník Eurovision Song Contest pořádaný minulý týden ve švýcarské Basileji. Evropa nezná větší karneval a větší televizně-zábavní událost, než je tato estráda, v níž aktuálně soutěžily písně ze sedmatřiceti zemí. Eurovize se rodila v atmosféře studené války z potřeby stvořit jakýsi popkulturní tmel, který by přispíval ke vzájemné toleranci a soudržnosti rozpolcené Evropy. A spolehlivě tuto funkci plní dodnes coby nejsledovanější nesportovní živý přenos na kontinentu.