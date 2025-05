Jako laik, který onemocní zřídka, bych výše uvedené vnímal jako poplašnou zprávu. Jistě, při nástupu do nemocnice bych měl určité obavy, ale šlo by o obavy ze svého onemocnění, zda bude vyléčitelné a s jakými komplikacemi v dalším životě musím počítat. Panicky bych se nebál nemocnice a lidí, kteří v ní pracují, protože vím, že svobodná volba lékaře je u nás zaručena, a já jsem si vybral to nemocniční zařízení, které mi bylo doporučeno a kterému věřím. Proto se také lidé nechávají například operovat v jiném městě než v tom, kde mají trvalé bydliště.