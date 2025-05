Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ve Vatikánu byl zvolen nový papež katolické církve Lev XIV. a premiér Petr Fiala mu v pozdravném holdu popřál do výkonu funkce „hodně sil, moudrosti a odvahy“. Větrná smršť strhla střechu domova pro seniory v Ostravě. Blesk zasáhl dva turisty na procházce mezi Tisou a Rájcem v Krušných horách – a kromě popálenin hrudi jim způsobil i poruchu vidění. Česká veřejnost si připomněla 80. výročí konce druhé světové války. Je důležité stát při sobě, mít spojence a neustupovat zlu, řekl ve svém projevu k tomuto výročí v Plzni prezident Petr Pavel. Je důležité si připomínat tyto události nejenom jako historický fakt, ale také jako důvod k zamyšlení, že mír a svobodu nemáme automaticky, že se o ně musíme den za dnem starat, dodal. V areálu Nuselského pivovaru v pražských Nuslích byl odhalen pomník generálu Karlu Kutlvašrovi, veliteli Pražského povstání a později dlouholetému vězni komunistického režimu, který právě v tomto pivovaru po propuštění z kriminálu pracoval jako noční hlídač. Rada České televize odvolala kvůli „vážným manažerským pochybením“ generálního ředitele tohoto veřejnoprávního média Jana Součka. Z „technických důvodů“ byla v Brně po necelém týdnu provozu uzavřena americká prodejna smažených kuřat Popeyes. 15 let dostal u pražského soudu muž, který minulý rok v Kolíně střelil jateční pistolí do hlavy svou manželku a pak stejnou zbraň obrátil i proti sobě. Chtěla jsem se rozvést, po pětatřiceti letech jsem toho měla dost a chtěla jsem z toho manželství jít pryč, ale manžel s rozvodem nesouhlasil, vypověděla před soudem o příčinách konfliktu žena, jež zranění nakonec přežila – sice s vážnými následky, ale mnohem lépe než samotný pachatel, který po pokusu o sebevraždu zůstal trvale upoutaný na lůžko, nepohyblivý a zcela nesoběstačný. Brněnský krajský soud předběžným opatřením zakázal elektrárenské společnosti ČEZ uzavřít závěrečnou smlouvu o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany s vítězem soutěže o tuto zakázku – korejskou firmou KHNP – až do doby, než bude rozhodnuto o protestní žalobě neúspěšného účastníka tendru, francouzské EDF. Rusko zaslalo České republice diplomatickou nótu žádající o „pomoc při určení přesného místa a kontrole demontovaného pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Koněva“. Čeští bolševici umístili tuto sochu na náměstí v Praze 6 v roce 1980 jako výraz servility vůči Moskvě a čeští demokraté pak rozhodli o jejím odstranění, aby poukázali na temnou úlohu Ivana Koněva v dějinách zotročování evropských národů, reagoval na ruskou výzvu ministr zahraničí Jan Lipavský s odkazem na fakt, že Koněv se během své vojenské kariéry podílel na krvavém potlačení maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 i na ruské okupaci Československa v roce 1968; jeho socha byla z veřejného prostoru odstraněna rozhodnutím radnice Prahy 6 před šesti lety a dnes je uložena v depozitáři uměleckých děl v Měšicích; ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo Lipavského odpověď za „dokonalý příklad servility k podlosti“. Držitel literární Ceny Jaroslava Seiferta a Rakouského čestného kříže za vědu a umění Eugen Brikcius uvedl v pražské Knihovně Václava Havla svůj nový autobiograficko-mystifikační román Kraj náš vezdejší. Kvůli skupině srnek bloudících po vozovce a neschopných najít v mlze cestu ven mezi silničními ploty byla na několik hodin uzavřena v obou směrech dálnice D3 za Českým Krumlovem. Zemřel Jiří Bartoška.