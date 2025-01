Vzhůru do Polska

Cílem těchto řádků není si Polsko idealizovat, každopádně však tato země stojí za větší prozkoumání. Navíc jsou to naši sousedé a ti, jak známo, se tu a tam mají navštěvovat, protože to přispívá k dobrým vztahům. A někdy to může být i zábavné. Takže jsem uvítal, že České dráhy ve spolupráci s polskou železnicí před Vánocemi otevřely pravidelný a zbrusu nový spoj pendlující mezi Prahou a Gdaňskem u Baltského moře.