Co má hmotu, nemůže se pohybovat rychlostí světla, a co ji nemá, musí, čtu s probuzením na internetu. Posmrtný život bude pěkná jízda. Než vyrazím do práce, jedu do lesa s bišonkem. Do auta usedám s vírou a mísou, ve které mám čtyři jablka a mezi nimi zasazený velký hrnek s mátou a jeden malý s kafem. Ten s mátou je zalitý horkou vodou, kafe z kávovaru je jen teplé, takže ho hned s nastartováním začnu konzumovat. Vycouvám z naší slepé ulice a samospádem nechám auto sjet dolů k hlavní silnici, kde zastavím a zařadím déčko. Čekám, až se budu moct zařadit do provozu, což někdy trvá, protože auta sjíždějí z kopce ve stylu „kdo dodržuje padesátku, okrádá rodinu“, a navíc se vynořují zpoza zatáčky. Jednomu širónovi rozhodím sandál a při akceleraci si vylívám kafe. Když se po té spoušti na sedadle spolujezdce ohlídnu, jsem ochromený zmarem, vlivem kterého zatáčku trochu přetočím a přejedu do protisměru, ve kterém mě zrovna míjí širón. Nezatroubí a já to vyrovnám. Lepší rozlité kafe než nabourané auto, to by bylo teprve rozlité mlíko, nad kterým by bylo pozdě plakat. Kapka kafe v hrníčku zůstala, dorazím ji. A pořád mám ještě mátu.