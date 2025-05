Nechoď, Honzo, s pány na led

Respekt přinesl minulý týden rozhovor s Janem Součkem, který doplňuje několik dílků do skládačky pochopení, co se v televizi děje. Je třeba ale zdůraznit, že stále nám řada podstatných částí chybí. Souček v rozhovoru poprvé jmenoval lidi, kteří ho měli vydírat, jak tajuplně oznámil o pár dní dříve. Měli to být oba zmiňovaní radní, kterým prý vadí, že se Moravce nezbavil úplně a že po nich chtěl náhradu škody za to, že jako radní nezákonně odvolali Dozorčí komisi Rady ČT. Z toho plynou finanční náklady, které podle Součka mají zaplatit ti, kdo takové rozhodnutí učinili, nikoli Česká televize z poplatků svých koncesionářů. Oba radní obvinění z vydírání popírají.