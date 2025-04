Událost týdne: Hlaučovy Letnice se v cenách Magnesia Litera staly zaslouženě knihou roku

Knihou roku v cenách Magnesia Litera se staly Letnice Miroslava Hlauča, jejich autor byl zároveň vyhlášen debutantem roku. V sedmapadesáti letech je to pro Hlauča skvělý úspěch. A taky zasloužený. Na jeho Letnice se sice snesla také kritika za to, že nepopisují náš život teď a tady, místo toho čtenáře a čtenářky přenášejí do idylického světa na začátku minulého století, kdy je jedinou starostí obyvatel fiktivní české vesnice Svatý Jiří, jak ubránit jejich specifický ostrůvek štěstí před rozšiřující se moderní civilizací: na jejich ves totiž všichni zapomněli, až na Boha, proto se v ní stále dějí zázraky, a s tím chce racionální rakousko-uherská byrokracie skoncovat.