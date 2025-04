Pět světových zpráv

Německá křesťanská demokracie a sociální demokracie uzavřely dohodu o vytvoření koaliční vlády, budoucím kancléřem se stane šéf konzervativců Friedrich Merz, jehož strana zvítězila v únorových předčasných volbách. Koalice disponuje většinou 328 ze 630 křesel ve Spolkovém sněmu. V oblasti migrace plánuje zpřísnění: dočasné pozastavení slučování rodin migrantů se subsidiární ochranou, odmítání migrantů na hranicích i deportace odmítnutých žadatelů o azyl (počínaje zločinci) do Afghánistánu a Sýrie. Zrušena bude i možnost, aby dobře integrovaní migranti získali německé občanství už po třech letech (bude to možné až po pěti letech). Strany se už dříve také shodly na zásadní reformě dluhové brzdy, tedy opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země. Cílem je umožnit půjčky, ze kterých by stát platil zvýšené výdaje na obranu. Budoucí vláda chce rovněž snížit daň z příjmu u lidí s nižšími a středními platy. Kabinet plánuje šetřit například snížením počtu státních zaměstnanců o osm procent.