Na návštěvě v nejdůležitější firmě světa, jejíž jméno jste nikdy neslyšeli…

„Posledních pět let by vypadalo jinak. Nedošlo by k takovému posunu umělé inteligence a chytré telefony by nebyly tak výkonné,“ říká Marc Assinck na otázku, jak by svět vypadal bez „litografických přístrojů“ používajících extrémní ultrafialové světlo (EUV). Umožňují masovou výrobu nejlepších čipů současnosti a na celém světě je vytváří jediná firma: zdejší podnik jménem ASML, pro jehož mediální oddělení Assinck pracuje. Stroj je tak zásadní, že po nátlaku americké vlády nesmí být od roku 2019 vyvážen do Číny. Cílem je přibrzdit technologický rozvoj v rodící se autoritářské velmoci. Znalci jej označují za „nejkomplikovanější stroj, jaký lidstvo vyrobilo“ a je trochu záhadou, že se to povedlo zrovna – a pouze – v zaostávající Evropě.