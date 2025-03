Trumpův sen o krásných továrnách je ve skutečnosti přelud

Představa, že by se v Americe mělo vyrábět víc věcí, je svůdná. Pokud si máme představit bohatou a mocnou zemi, všem nám na mysli vytanou velké fabriky s kouřícími komíny. Je to hluboce zakořeněná představa. Ale je to obraz minulosti, nikoli budoucnosti. Ve všech rozvinutých ekonomikách světa dnes dominují služby. Ve službách pracuje v bohatých zemích většina lidí. Ve Spojených státech to je, pokud nepočítáme pracovníky v zemědělství, osmdesát procent zaměstnanců. V továrnách nepracuje ani každý desátý. Amerika se vyznačuje vývozem softwaru a softwarových služeb, zábavou, finančními službami a dalším nehmotným zbožím. A v nich má obchodní přebytek, nikoli ztrátu.