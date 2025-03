Pět českých zpráv

Vláda by mohla v rozpočtech na roky 2026 až 2033 zvyšovat výdaje státního rozpočtu určené na obranu nad dosavadní dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), a to i nad schválený výdajový rámec rozpočtu. Počítá s tím návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který předložil v Poslanecké sněmovně. Vláda rozhodla o postupném navyšování výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně až do roku 2030. Národní rozpočtová rada doporučila kvůli zvyšování výdajů na obranu dočasně rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti.