Otevřené dveře

Pro čtyři povídky shrnuté pod názvem Smlouva s Bohem hledal Will Eisner dlouho nakladatele, nakonec se mu to povedlo v roce 1978. Od té doby vyšel komiks považovaný za přelomové dílo mnohokrát a loni nakonec i v češtině. Velkoformátová pětisetstránková trilogie pojmenovaná podle titulní povídky obsahuje ještě další Eisnerova díla z osmdesátých let minulého století. Když v roce 2019 publikoval Charles Burns, autor slavné Černé díry, první knihu anoncované trilogie Bludiště, do roka ji Martin Svoboda přeložil do češtiny – stejně jako její závěrečný díl, který vyšel loni a jen před několika týdny získal cenu Muriel za nejlepší překladový komiks.