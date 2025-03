Album týdne: Lady Gaga se vrací k velkému popu, jemuž je cizí skromnost

Vrací se tam, kde to všechno začalo. Pokaždé když mainstream začne vyznávat uměřenost a sázet na civilní projev, objeví se Lady Gaga, aby přišla s něčím bombastickým. Platilo to v roce 2008, kdy debutovala deskou The Fame, a platí to nyní s novinkou MAYHEM. V kontextu popu, jemuž dominuje konfesní styl Taylor Swift, a nedlouho poté, co skončilo chaotické brat summer Charli XCX, představuje Lady Gaga návrat k velkému popu, jemuž je cizí skromnost a libuje si v hyperbolách.