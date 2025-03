Západ je rozbitý a Rusko je pevné. Západ upadá a Rusko vzkvétá. Západ prohrává a Rusko vítězí,“ prohlásil nadšeně místopředseda vládní strany Smer Ľuboš Blaha poté, co se v Moskvě setkal s ředitelem civilní rozvědky SVR Sergejem Naryškinem. Poradce premiéra Roberta Fica a europoslanec Erik Kaliňák zase řekl, že kdyby Rusové došli až do Užhorodu na západě Ukrajiny, mělo by Slovensko „konečně spolehlivého souseda“, který je důvěryhodnější než Ukrajina. Ministr obrany Robert Kaliňák na tiskové konferenci sdělil, že Rusům je lepší se nebránit, protože „nakonec platí, jednou ten Rus odejde, a to platí vždy“. Robert Fico jezdí za Putinem, uráží Ukrajinu a vyhrožuje, že zablokuje kroky Evropské unie na pomoc Ukrajině. Zatím většinou couvl, vypadá to ale na přípravu terénu.