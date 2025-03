Výstava týdne: Klidné obrazy do neklidné doby pod krásnou horou Říp

„Hora je svědkem měnících se časů, odolává bouřím, vlivu počasí i zásahům člověka. Přináší naději, že v nejistém světě existují věci, které přetrvávají a nepodléhají chaosu. Je to princip. Klid a vyrovnanost. Stojí na svém místě, aniž by podléhala tlaku okolí. Ukazuje, že nemusíme neustále reagovat na vnější zmatek, že je možné hledat pevnou půdu uvnitř sebe,“ uvádí v katalogu výstavy Kamila Ženatá a vůbec to od ní nezní jako nějaká ezoteorie, ale čistá životní zkušenost. V krajině pod horou Říp v této globálně nestabilní době navíc snadno sdílená publikem.