Dost volání!

Nejde o to, že všem, kteří chodí kolem ruin antického amfiteátru pod jeho balkonem, někdo dává jasně najevo, jak dobrý je člověk, a přitom ho to nic nestojí. Vždyť kdo by rozporoval začátky mírů a konce válek? Tenhle rádoby ctnostný cynismus by byla ještě dobrá varianta. Ovšem ten, kdo nápis vyvěsil, nejspíš nepochyboval o opravdovosti a smysluplnosti svého gesta. A to je horší.