Žraloci a kreveťáci

Ranní Alláhu akbar zní jinak než ta během dne. Je živější a melodičtější, jako by touto dobou posílali na minaret zpívat nováčka, který si to navzdory brzkému ránu užívá. Možná je to jen tím, že zpěv vnímám z polosnu. Na Wikipedii píšou, že je to nejspíš stejně jenom nahrávka.

V 6.10 klušeme kolem ostrova. Kdybych věděla, že budu jako nezaměstnaná dobrovolně vstávat stejně jako do Motola, jednu bych si pleskla. Dvě kolečka já, Michal tři, východ slunce a cesta do pekárny. V pekárně místo vývěsní tabule ráno vytáhnou k plotu bidlo s papouškem. Jmenuje se Pade a je to nabručený důchodce. Když se přiblížíme, načepýří peříčka a udělá výpad zobákem. Připomíná mi našeho kocoura, kterému se doma denně snažíme vnutit trochu lásky. Pekař s cigaretou v puse hněte těsto a dělá z něj placky. Ráno má palačinky a koláč, později bude prodávat i všechno, do čeho se dá zapéct ryba. Větší rybí kulička, menší rybí kulička, vysmažený rybí obdélníček.