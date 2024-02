Povolení natáčet. Poláci opanovali Netflix a chtějí ještě víc

„Polsko je nejmocnější země světa,“ pronese s komicky vážnou tváří do kamery šlechtic Jan Pawel Adamczewski, hlavní postava nového polského seriálu 1670 vyrobeného pro Netflix. Zatímco jeho tvůrci větu mysleli ironicky, protože 1670 je satira na polské dějinné stereotypy, při pohledu do žebříčků sledovanosti Netflixu by se mohlo zdát, že ta věta skutečně platí. Polské seriály a filmy se už nějakou dobu umísťují v první desítce sledovanosti. A to často nejen v Polsku, ale i celosvětově.

Nejnověji bodovalo polské drama Mastičkář (na Netflixu uváděné jako Forgotten Love – Zapomenutá láska), romantický příběh z polského venkova, který rozplakává diváky od Argentiny po Kanadu. Mezi americkými seriály se už takhle nejednou vynořila polská série. Před pěti lety to byl seriál 1983 stojící na nápadu, že studená válka nikdy neskončila, o dva roky později Sexify a předloni katastrofická Velká voda nebo detektivka Temné lesy podle knihy amerického spisovatele Harlana Cobena. A polština bude na Netflixu – pokud si tedy divák nepřepne na anglický dabing – znít dál.

Poté, co globální videotéka otevřela před dvěma lety ve Varšavě pobočku pro střední a východní Evropu, dál zvyšuje investice do tamní původní tvorby. Dosud tak Netflix vyrobil více než čtyřicet projektů. Usazení v Polsku je součástí deset let trvající expanze do Evropy. Na kontinentě může nabrat nové klíčové předplatitele a „levně“ doplnit videotéku třeba i nákupem licencí na existující filmy a seriály. Na rozdíl od hollywoodských studií totiž nemůže spoléhat na dekády archivu. Příběh polského úspěchu přitom stojí za pozornost i z českého pohledu. Tuzemští producenti totiž na první tvůrčí spolupráci se streamovacím gigantem v napětí čekají.

Šlo to rychle

Domluvit si telefonát s polským producentem Maciejem Kubickým není úplně jednoduché. Mluvit chce, ale chystá nový projekt a zápasí s časem. Nakonec se hovor vměstná do brzké ranní cesty do práce autem, před začátek scenáristické dílny v jeho společnosti Telemark. O novém projektu zatím nemůže mluvit konkrétněji, ale scenáristé se scházejí nad dalším seriálem pro Netflix. Natočil pro něj už dva – zmíněnou Velkou vodu a fantasy Démoni Krakova (2022) plus komedii Jedna noc ve školce. S kolegyní Annou Kępińskou a režisérem Janem Holoubkem připravuje také sérii podle další z polských „vodních“ katastrof – potopení polsko-norského trajektu Jan Heweliusz v roce 1993. Jde o největší polský seriál vůbec.

„Spolupráce s Netflixem umožňuje skutečně velké projekty,“ vysvětluje Kubicki, jakou hlavní změnu do Polska přinesl, „producenti mohou přemýšlet ve větším měřítku a zároveň musejí být zodpovědnější.“ I před Netflixem vznikaly v Polsku seriály, ale teď je to prý „snazší a přátelštější“. Ono snazší se pojí hlavně s cash flow – tedy s penězi k dispozici. Ty zmíní opakovaně, stejně jako moderní technologii produkce. Ve výši a dostupnosti investic je tak možné hledat část vysvětlení polského úspěchu. S Netflixem do Polska přišlo více peněz, jež je společnost navíc ochotná investovat vcelku rychle a hladce.

Producent nemusí skládat, někdy i léta, dohromady rozpočet z různých zdrojů a může se více soustředit na kreativní rozhodnutí. V letech 2021–2022 Netflix investoval v Polsku sto milionů dolarů, tedy zhruba sedminu toho, co investuje v celé Evropě. Zároveň má povinnost – stejně jako ostatní streamovací společnosti – přispívat 1,5 procenta z tržeb do Polského institutu filmového umění. Suma následně jde do polské tvorby.